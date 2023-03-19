Генералова (Горбачева) Фаина (Феня) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генералова (Горбачева) Фаина (Феня) Григорьевна

Место рождения

Амурская обл., Ромненкский р-н, с. Красная Горка

Дата рождения

15.02.1947

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1947

Отец: Горбачёв Григорий Иосифович

Мать: Горбачева Надежда Яковлевна

Амурская обл., Ромненкский р-н, с. Красная Горка
Рождение ребёнка
23.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Генералов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генералов Николай Васильевич