Генералова (Горбачева) Фаина (Феня) Григорьевна
Место рожденияАмурская обл., Ромненкский р-н, с. Красная Горка
Дата рождения15.02.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1947
Амурская обл., Ромненкский р-н, с. Красная Горка
Рождение ребёнка
23.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Генералов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно