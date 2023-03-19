Горбачева (Зубикова) Надежда Яковлевна
Место рожденияд. Большая Крушиновка, Рогачевский р-н, Гомельская обл.
Дата рождения25.04.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
25.04.1925
д. Большая Крушиновка, Рогачевский р-н, Гомельская обл.
Рождение ребёнка
15.02.1947
Дочь: Генералова Фаина Григорьевна
Отец ребёнка: Горбачёв Григорий Иосифович
Амурская обл., Ромненкский р-н, с. Красная Горка
Смерть
Неизвестно