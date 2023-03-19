Горбачева (Зубикова) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева (Зубикова) Надежда Яковлевна

Место рождения

д. Большая Крушиновка, Рогачевский р-н, Гомельская обл.

Дата рождения

25.04.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
25.04.1925

Отец: Зубиков Яков Поликарпович

Мать: Волкова Агафья Хрисанфовна

д. Большая Крушиновка, Рогачевский р-н, Гомельская обл.
Рождение ребёнка
15.02.1947

Дочь: Генералова Фаина Григорьевна

Отец ребёнка: Горбачёв Григорий Иосифович

Амурская обл., Ромненкский р-н, с. Красная Горка
Смерть
Неизвестно