Едрёнкин Илья Дмитриевич
Место рожденияАничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Пичужкина Дарья Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фионова Наталья Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно