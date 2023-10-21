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Едрёнкин Илья Дмитриевич

Место рождения

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Едрёнкин Дмитрий Валерьянович

Мать: Едрёнкина Мария Александровна

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Пичужкина Дарья Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Едрёнкин Николай Ильич

Мать ребёнка: не указана

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фионова Наталья Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Едрёнкин Михаил Ильич

Мать ребёнка: не указана

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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