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Антясов Лев Станиславович
Антясов Лев Станиславович
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Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
20.12.2004
Пол
Мужской
Отец
Антясов Станислав Николаевич
1973 г.р.
Мать
Антясова (Зацепина) Оксана Викторовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.2004
Отец:
Антясов Станислав Николаевич
Мать:
Антясова Оксана Викторовна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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