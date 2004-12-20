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Антясов Лев Станиславович

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

20.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.2004

Отец: Антясов Станислав Николаевич

Мать: Антясова Оксана Викторовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область