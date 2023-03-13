Кочурова Марья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочурова Марья Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Кочуровъ Данила

Отец ребёнка: Кочуровъ Петръ

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Скрепкова Федосья

Отец ребёнка: Кочуровъ Петръ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кочуровъ Гаврила

Отец ребёнка: Кочуровъ Петръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочуровъ Петръ