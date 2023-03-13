Кочурова Марья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Кочуровъ Данила
Отец ребёнка: Кочуровъ Петръ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Скрепкова Федосья
Отец ребёнка: Кочуровъ Петръ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кочуровъ Гаврила
Отец ребёнка: Кочуровъ Петръ
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочуровъ Петръ