Van Der Molen David
Место рожденияLondon, Great Britain
Дата рождения26.03.1904
Дата смерти19.12.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1904
Отец: Van Der Molen Aaron
London, Great Britain
Место жительства
02.04.1911
36. Princes Block Stoney Lane, Houndsditch, London, England
Место жительства
29.09.1939
3, Gaskin House, Stoke Newington, London, England
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Dora
Работа или профессия
Неизвестно
Printers Labourer
Смерть
19.12.1991
Epping Forest, Essex, England