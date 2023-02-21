Van Der Molen David — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Van Der Molen David

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Место рождения

London, Great Britain

Дата рождения

26.03.1904

Дата смерти

19.12.1991

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1904

Отец: Van Der Molen Aaron

Мать: Van Der Molen Isabella (Bella)

London, Great Britain
Место жительства
02.04.1911
36. Princes Block Stoney Lane, Houndsditch, London, England
Место жительства
29.09.1939
3, Gaskin House, Stoke Newington, London, England
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Dora

Работа или профессия
Неизвестно
Printers Labourer
Смерть
19.12.1991
Epping Forest, Essex, England
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