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Маймистова Надежда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Маймистов Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Маймистов Василий Павлович

Рабангское Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Маймистов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Маймистов Василий Павлович

Рабангское Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминание
1916
Рабангское Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652222#9
Рождение ребёнка
1917

Сын: Маймистов Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Маймистов Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маймистов Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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