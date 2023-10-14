Маймистова Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Маймистов Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Маймистов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Маймистов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Маймистов Василий Павлович
Упоминание
1916
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652222#9
Рождение ребёнка
1917
Сын: Маймистов Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Маймистов Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно