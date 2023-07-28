Морозова (Хлудова) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Хлудова) Варвара Алексеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.11.1848 ст.

Дата смерти

04.09.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1848 ст.

Отец: Хлудов Алексей Иванович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1864

Муж: Морозов Абрам Абрамович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.08.1870 ст.

Сын: Морозов Михаил Абрамович

Отец ребёнка: Морозов Абрам Абрамович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.11.1871 ст.

Сын: Морозов Иван Абрамович

Отец ребёнка: Морозов Абрам Абрамович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1873

Сын: Морозов Арсений Абрамович

Отец ребёнка: Морозов Абрам Абрамович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.09.1917 ст.
Москва, город федерального значения Москва