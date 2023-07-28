Морозова (Хлудова) Варвара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.11.1848 ст.
Дата смерти04.09.1917 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1848 ст.
Отец: Хлудов Алексей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
07.08.1870 ст.
Отец ребёнка: Морозов Абрам Абрамович
Рождение ребёнка
27.11.1871 ст.
Отец ребёнка: Морозов Абрам Абрамович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Морозов Арсений Абрамович
Отец ребёнка: Морозов Абрам Абрамович
Смерть
04.09.1917 ст.