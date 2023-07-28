Морозов Абрам Абрамович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Морозов Абрам Саввич
Мать: не указана
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
07.08.1870 ст.
Мать ребёнка: Морозова Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
27.11.1871 ст.
Мать ребёнка: Морозова Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Морозов Арсений Абрамович
Мать ребёнка: Морозова Варвара Алексеевна
Смерть
1882