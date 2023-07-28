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Морозов Абрам Абрамович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1839

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Морозов Абрам Саввич

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1864

Жена: Морозова Варвара Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.08.1870 ст.

Сын: Морозов Михаил Абрамович

Мать ребёнка: Морозова Варвара Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.11.1871 ст.

Сын: Морозов Иван Абрамович

Мать ребёнка: Морозова Варвара Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1873

Сын: Морозов Арсений Абрамович

Мать ребёнка: Морозова Варвара Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1882