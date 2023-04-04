Хачренко Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачренко Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лукия

Отец ребёнка: Харченко Аким Даниилович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Харченко Стратоник Акимович

Отец ребёнка: Харченко Аким Даниилович

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Аким Даниилович

Смерть
Неизвестно