Хачренко Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лукия
Отец ребёнка: Харченко Аким Даниилович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Харченко Стратоник Акимович
Отец ребёнка: Харченко Аким Даниилович
Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно