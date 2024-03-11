Клюев Иван Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюев Иван Леонтьевич

Клюев Иван Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.

Отец: Клюев Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1891 ст.

Жена: Клюева Марфа Димитриевна

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.?.? ст.

Дочь: Клюева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Клюева Марфа Димитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close