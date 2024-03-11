Клюев Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.
Отец: Клюев Леонтий
Бракосочетание
13.02.1891 ст.
Жена: Клюева Марфа Димитриевна
Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.?.? ст.
Дочь: Клюева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Клюева Марфа Димитриевна
Смерть
Неизвестно