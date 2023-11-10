Фуното / Фонотова /БАРКЭТ Александра Лазарева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич
Бракосочетание
До 1838
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно