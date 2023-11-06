Марфа Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1881 ст.

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Авксентьев

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Авксентьев

Смерть
Неизвестно
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