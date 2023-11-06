Марфа Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1881 ст.
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Авксентьев
Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Авксентьев
Смерть
Неизвестно