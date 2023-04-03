Матрона Кодратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Кодратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иуда Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Харитонов

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Григорий Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Харитонов

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ирина Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Харитонов

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Мартьян Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Харитонов

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Яков Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Харитонов

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисей Харитонов

Смерть
Неизвестно