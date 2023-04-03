Матрона Кодратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иуда Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Харитонов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Григорий Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Харитонов
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ирина Елисеева
Отец ребёнка: Елисей Харитонов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Мартьян Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Харитонов
Рождение ребёнка
1797
Сын: Яков Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Харитонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисей Харитонов
Смерть
Неизвестно