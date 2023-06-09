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Яков Елисеев

Место рождения

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Елисей Харитонов

Мать: Матрона Кодратьева

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Елизавета Григорьева

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Елизавета Григорьева

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ермилина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Григорьева

Смерть
Неизвестно