Яков Елисеев
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Елисей Харитонов
Мать: Матрона Кодратьева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Елизавета Григорьева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Яков Яковлевич
Мать ребёнка: Елизавета Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ермилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Григорьева
Смерть
Неизвестно