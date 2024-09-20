Лукерья (Гликерья) Мелентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья (Гликерья) Мелентьева

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Мелентий Козьмин

Мать: Фекла Петрова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.06.1748 ст.

Муж: Данила Севастьянов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
8. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-Y5N?i=155&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1752

Сын: Ермолай Данилов

Отец ребёнка: Данила Севастьянов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1754 ст.

Сын: Козьма Данилов

Отец ребёнка: Данила Севастьянов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
7. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-ZYS?i=138&cc=1921824
Рождение ребёнка
1762

Сын: Леон Данилов

Отец ребёнка: Данила Севастьянов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.09.1773

Дочь: Агрипина Данилова

Отец ребёнка: Данила Севастьянов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GN1-YNQ?i=200&cc=1921824 Нет даты и "той же вотчины и села" ?
Смерть
Неизвестно

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