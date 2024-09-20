Лукерья (Гликерья) Мелентьева
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Мелентий Козьмин
Мать: Фекла Петрова
Бракосочетание
03.06.1748 ст.
Муж: Данила Севастьянов
8. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-Y5N?i=155&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1752
Сын: Ермолай Данилов
Отец ребёнка: Данила Севастьянов
Рождение ребёнка
01.11.1754 ст.
Сын: Козьма Данилов
Отец ребёнка: Данила Севастьянов
7. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-ZYS?i=138&cc=1921824
Рождение ребёнка
1762
Сын: Леон Данилов
Отец ребёнка: Данила Севастьянов
Рождение ребёнка
?.09.1773
Дочь: Агрипина Данилова
Отец ребёнка: Данила Севастьянов
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GN1-YNQ?i=200&cc=1921824 Нет даты и "той же вотчины и села" ?
Смерть
Неизвестно