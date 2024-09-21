Мелентий Козьмин
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти15.09.1765 ст.
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фекла Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Мелентьева
Мать ребёнка: Фекла Петрова
Бракосочетание
Около 1729
Жена: Фекла Петрова
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Лукерья Мелентьева
Мать ребёнка: Фекла Петрова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Евстафий Мелентьев
Мать ребёнка: Фекла Петрова
Смерть
15.09.1765 ст.
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXC-9Q4S?i=167&cc=1921824 73 года