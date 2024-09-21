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Мелентий Козьмин

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

15.09.1765 ст.

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1712 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фекла Петрова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Мелентьева

Мать ребёнка: Фекла Петрова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1729

Жена: Фекла Петрова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Лукерья Мелентьева

Мать ребёнка: Фекла Петрова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Евстафий Мелентьев

Мать ребёнка: Фекла Петрова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.09.1765 ст.
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXC-9Q4S?i=167&cc=1921824 73 года

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