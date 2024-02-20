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Милюков Алексей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1972

Отец: Милюков Анатолий Григорьевич

Мать: Милюкова Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
18.06.1999

Дочь: Милюкова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Милюкова Галина Николаевна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.10.2006

Сын: Милюков Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Милюкова Галина Николаевна

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