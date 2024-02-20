Милюков Алексей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1972
Рождение ребёнка
18.06.1999
Дочь: Милюкова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Милюкова Галина Николаевна
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.10.2006
Сын: Милюков Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Милюкова Галина Николаевна