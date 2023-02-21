Трясцина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.2003
Сын: Трясцин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Трясцин Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
16.10.2006
Сын: Трясцин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Трясцин Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
16.03.2014
Отец ребёнка: Трясцин Николай Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно