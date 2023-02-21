Трясцина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.2003

Сын: Трясцин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Трясцин Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
16.10.2006

Сын: Трясцин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Трясцин Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
16.03.2014

Сын: Трясцина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Трясцин Николай Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трясцин Николай Евгеньевич

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