Трясцина Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцина Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.2014

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2014

Отец: Трясцин Николай Евгеньевич

Мать: Трясцина Анна

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