Трясцин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцин Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.2006

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2006

Отец: Трясцин Николай Евгеньевич

Мать: Трясцина Анна

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