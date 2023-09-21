Григорьев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти12.02.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
31.01.1849
Дочь: Григорьева Агафья Николаевна
Мать ребёнка: Настасья Ионовна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Григорьев Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Настасья Ионовна
Рождение ребёнка
23.09.1857
Дочь: Григорьева Фёкла Николаевна
Мать ребёнка: Настасья Ионовна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Григорьев Семён Николаевич
Мать ребёнка: Григорьева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Григорьев -Шишкин Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Григорьева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
24.05.1874
Сын: Григорьев Иван Николаевич
Мать ребёнка: Григорьева Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Ионовна
Смерть
12.02.1887