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Григорьев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

12.02.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Григорьев Иван Григорьевич

Мать: Григорьева Василиса Ермиловна

Рождение ребёнка
31.01.1849

Дочь: Григорьева Агафья Николаевна

Мать ребёнка: Настасья Ионовна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Григорьев Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Настасья Ионовна

Рождение ребёнка
23.09.1857

Дочь: Григорьева Фёкла Николаевна

Мать ребёнка: Настасья Ионовна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Григорьев Семён Николаевич

Мать ребёнка: Григорьева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Григорьев -Шишкин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Григорьева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
24.05.1874

Сын: Григорьев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Григорьева Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Ионовна

Смерть
12.02.1887
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