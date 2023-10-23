Настасья Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти23.09.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1849
Дочь: Григорьева Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Григорьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Григорьев Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Григорьев Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1857
Дочь: Григорьева Фёкла Николаевна
Отец ребёнка: Григорьев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.1857
Умерла от родов