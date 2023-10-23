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Настасья Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

23.09.1857

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1849

Дочь: Григорьева Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Григорьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Григорьев Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Григорьев Николай Иванович

Рождение ребёнка
23.09.1857

Дочь: Григорьева Фёкла Николаевна

Отец ребёнка: Григорьев Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Николай Иванович

Смерть
23.09.1857
Умерла от родов
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