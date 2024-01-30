Миняева супруга Ивана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миняева супруга Ивана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Миняева 1 дочь Ивановна

Отец ребёнка: Миняев Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Миняева 2 дочь Ивановна

Отец ребёнка: Миняев Иван Сидорович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1922

Сын: Миняев Николай Иванович

Отец ребёнка: Миняев Иван Сидорович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миняев Петр Иванович

Отец ребёнка: Миняев Иван Сидорович

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миняев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Миняев Иван Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миняев Иван Сидорович

Смерть
Неизвестно
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