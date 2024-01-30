Миняева супруга Ивана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Миняева 1 дочь Ивановна
Отец ребёнка: Миняев Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Миняева 2 дочь Ивановна
Отец ребёнка: Миняев Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Миняев Иван Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миняев Петр Иванович
Отец ребёнка: Миняев Иван Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Миняев Иван Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно