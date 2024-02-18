Крюкова Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Евдокия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Федор Парфенович

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: Крюкова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Крюков Федор Парфенович

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Дочь: Крюкова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Крюков Федор Парфенович

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Смерть
Неизвестно

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