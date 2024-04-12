Крюков Федор Парфенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1811 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Бракосочетание
Неизвестно
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: Крюкова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Крюкова Евдокия Емельяновна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Дочь: Крюкова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Крюкова Евдокия Емельяновна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Смерть
Неизвестно