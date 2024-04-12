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Крюков Федор Парфенович

Место рождения

Кондырино, Клин, Московская область

Дата рождения

Около 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.

Отец: Крюков Парфен (Парфений) Иванович

Мать: Крюкова Екатерина Корнилиева

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Евдокия Емельяновна

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: Крюкова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Крюкова Евдокия Емельяновна

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Дочь: Крюкова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Крюкова Евдокия Емельяновна

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Смерть
Неизвестно

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