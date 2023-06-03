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Долгов Наум Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Долгов Кузьма Маркеллович

Мать: Долгова Василиса

Рождение ребёнка
24.01.1853

Сын: Долгов Григорий Наумович

Мать ребёнка: Долгова Мария Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.01.1855

Сын: Долгов Тимофей Наумович

Мать ребёнка: Долгова Мария Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.10.1856

Дочь: Долгова Пелагея Наумовна

Мать ребёнка: Долгова Мария Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Мария Максимовна

Смерть
Неизвестно