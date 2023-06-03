Долгов Наум Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Долгов Кузьма Маркеллович
Мать: Долгова Василиса
Рождение ребёнка
24.01.1853
Мать ребёнка: Долгова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
21.01.1855
Мать ребёнка: Долгова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
02.10.1856
Дочь: Долгова Пелагея Наумовна
Мать ребёнка: Долгова Мария Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Мария Максимовна
Смерть
Неизвестно