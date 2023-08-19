Загребнева (Поворина) Пелагея Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1852
Рождение ребёнка
18.10.1853
Дочь: Загребнева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Загребнев Михаил Филатович
Рождение ребёнка
13.10.1855
Сын: Загребнев Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Загребнев Михаил Филатович
Рождение ребёнка
06.01.1858
Сын: Загребнев Степан Михайлович
Отец ребёнка: Загребнев Михаил Филатович
Смерть
Неизвестно