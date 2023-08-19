Загребнева (Поворина) Пелагея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребнева (Поворина) Пелагея Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1852

Муж: Загребнев Михаил Филатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1853

Дочь: Загребнева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Загребнев Михаил Филатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1855

Сын: Загребнев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Загребнев Михаил Филатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1858

Сын: Загребнев Степан Михайлович

Отец ребёнка: Загребнев Михаил Филатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно