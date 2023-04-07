Мамро Александр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиОколо ?.11.1991
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Мамро Антон Григорьевич
Мать: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Мамро Георгий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около ?.11.1991