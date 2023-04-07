Мамро Александр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамро Александр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Около ?.11.1991

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Мамро Антон Григорьевич

Мать: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Мамро Георгий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около ?.11.1991