(Пивоварова) Марфа Ивановна
Место рождениядеревня Первопашино, Таврический район, Омская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Пивоваров Иван
Мать: не указана
деревня Первопашино, Таврический район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мамро Александр Антонович
Отец ребёнка: Мамро Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
30.12.1930
Дочь: Савиных Зоя Антоновна
Отец ребёнка: Мамро Антон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно