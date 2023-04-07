(Пивоварова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пивоварова) Марфа Ивановна

(Пивоварова) Марфа Ивановна

Место рождения

деревня Первопашино, Таврический район, Омская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пивоваров Иван

Мать: не указана

деревня Первопашино, Таврический район, Омская область, Россия
Рождение ребёнка
1929

Сын: Мамро Александр Антонович

Отец ребёнка: Мамро Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
30.12.1930

Дочь: Савиных Зоя Антоновна

Отец ребёнка: Мамро Антон Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамро Антон Григорьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close