Чигиринский Юрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигиринский Юрий Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чигринский Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Чигринская Юлия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чигринская Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Чигринская Юлия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чигринская Юлия Александровна

Смерть
Неизвестно