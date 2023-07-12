Чигринская (Разумова) Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чигринский Дмитрий Юрьевич
Отец ребёнка: Чигиринский Юрий Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чигринская Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Чигиринский Юрий Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно