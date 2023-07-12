Чигринская (Разумова) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигринская (Разумова) Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Разумов Александр Александрович

Мать: Хамулло Клавдия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чигринский Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Чигиринский Юрий Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чигринская Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Чигиринский Юрий Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чигиринский Юрий Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
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