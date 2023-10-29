Магарузь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магарузь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ахметша Адигамов

Отец ребёнка: Адигам Абдулнасыров

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шагимухамет Адигамов

Отец ребёнка: Адигам Абдулнасыров

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Накыя Адигамова

Отец ребёнка: Адигам Абдулнасыров

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Мухаметьсадык Адигамов

Отец ребёнка: Адигам Абдулнасыров

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Мухаметьситдик Адигамов

Отец ребёнка: Адигам Абдулнасыров

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Мухаметьмагасум Адигамов

Отец ребёнка: Адигам Абдулнасыров

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мухаметьсафа Адигамов

Отец ребёнка: Адигам Абдулнасыров

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адигам Абдулнасыров

Смерть
Неизвестно
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