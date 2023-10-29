Магарузь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ахметша Адигамов
Отец ребёнка: Адигам Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шагимухамет Адигамов
Отец ребёнка: Адигам Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Накыя Адигамова
Отец ребёнка: Адигам Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Адигам Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Адигам Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Адигам Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Адигам Абдулнасыров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адигам Абдулнасыров
Смерть
Неизвестно