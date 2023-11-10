Ершова Евгения Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Евгения Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Настасья Алексеевна

Отец ребёнка: Ершов Алексей Кононов

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Фёкла Алексеевна

Отец ребёнка: Ершов Алексей Кононов

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Ершов Алексей Кононов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Алексей Кононов

Смерть
Неизвестно
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