Ершова Евгения Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Настасья Алексеевна
Отец ребёнка: Ершов Алексей Кононов
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Фёкла Алексеевна
Отец ребёнка: Ершов Алексей Кононов
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Ершов Алексей Кононов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно