Ершов Алексей Кононов
Место рожденияИнбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Ершов Конон Лазарев
Мать: Ершова Татьяна Фёдоровна
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Настасья Алексеевна
Мать ребёнка: Ершова Евгения Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Фёкла Алексеевна
Мать ребёнка: Ершова Евгения Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Ершова Евгения Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Евгения Сидоровна
Смерть
Неизвестно