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Ершов Алексей Кононов

Место рождения

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Ершов Конон Лазарев

Мать: Ершова Татьяна Фёдоровна

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Настасья Алексеевна

Мать ребёнка: Ершова Евгения Сидоровна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Фёкла Алексеевна

Мать ребёнка: Ершова Евгения Сидоровна

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Ершова Евгения Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Евгения Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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