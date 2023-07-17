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Лебедев Александр Павлович

Место рождения

Брянск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянск
Рождение ребёнка
06.12.1923

Дочь: Лебедева Нина Александровна

Мать ребёнка: Лебедева Надежда Даниловна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Надежда Даниловна

Смерть
Неизвестно