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Осминин Петр Андреевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
30.01.1821 ст.

Жена: Осминина Агриппина Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казачей команды малолеток Петр Андреевич Осминин Невеста: дочь казака Андрея Никитича Агапова девица Агриппина Андреевна Поручители: крестный отец отца Василий Малафеев и отец родной невесты Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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