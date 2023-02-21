Осминина (Агапова) Агриппина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Агапов Андрей Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1821 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казачей команды малолеток Петр Андреевич Осминин Невеста: дочь казака Андрея Никитича Агапова девица Агриппина Андреевна Поручители: крестный отец отца Василий Малафеев и отец родной невесты Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно