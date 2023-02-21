Осминина (Агапова) Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осминина (Агапова) Агриппина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1763 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Агапов Андрей Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1821 ст.

Муж: Осминин Петр Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казачей команды малолеток Петр Андреевич Осминин Невеста: дочь казака Андрея Никитича Агапова девица Агриппина Андреевна Поручители: крестный отец отца Василий Малафеев и отец родной невесты Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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