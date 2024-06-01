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Костин Прокопий

Место рождения

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

07.07.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1869

Отец: не указан

Мать: Костина (Лежева) Васса Васильевна/Леонтьевна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
незаконнорожденный
Военная служба
Неизвестно
Уволенный в запас флота рядовой матрос
Крещение
20.07.1869
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
17.01.1888

Жена: Костина (Трубецкая) Пелагея Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1889

Дочь: Костина Агрипина Прокопьевна

Мать ребёнка: Костина (Трубецкая) Пелагея Ивановна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Костина Ульяния Прокопьевна

Мать ребёнка: Костина (Маликина) Параскева Ивановна

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
04.02.1898

Жена: Костина (Маликина) Параскева Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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