Костин Прокопий
Место рождения
Дата рождения07.07.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1869
Отец: не указан
незаконнорожденный
Военная служба
Неизвестно
Уволенный в запас флота рядовой матрос
Крещение
20.07.1869
Бракосочетание
17.01.1888
Рождение ребёнка
23.06.1889
Дочь: Костина Агрипина Прокопьевна
Мать ребёнка: Костина (Трубецкая) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Костина Ульяния Прокопьевна
Мать ребёнка: Костина (Маликина) Параскева Ивановна
Бракосочетание
04.02.1898
Смерть
Неизвестно