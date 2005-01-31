Безматерных (Афонина) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безматерных (Афонина) Анна Егоровна

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Место рождения

Черемошное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

19.06.1922

Дата смерти

31.01.2005

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1922

Отец: Афонин Егор Давидович

Мать: Афонина Евдокия Евстафьевна

Черемошное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Образование
Между 1940 и 1941
Харьков, Харківська область
Училась на 1 курсе Харьковского Университета (Геологический факультет)
Военная служба
16.07.1943
Великомихайловский РВК, Курская обл., Велико-Михайловский р-н
медицинская сестра полевого подвижного госпиталя 2096
Военная награда
17.06.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Бракосочетание
Около 1945

Муж: Безматерных Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
19.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безматерных Иван Гаврилович

Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безматерных Иван Гаврилович

Микояновка (Октябрьский)
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
31.01.2005
Октябрьский, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Причина смерти: Illness
Похороны
Неизвестно
Октябрьский, Белгородский муниципальный район, Белгородская область