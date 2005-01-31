Безматерных (Афонина) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения19.06.1922
Дата смерти31.01.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1922
Отец: Афонин Егор Давидович
Образование
Между 1940 и 1941
Харьков, Харківська область
Училась на 1 курсе Харьковского Университета (Геологический факультет)
Военная служба
16.07.1943
Великомихайловский РВК, Курская обл., Велико-Михайловский р-н
медицинская сестра полевого подвижного госпиталя 2096
Военная награда
17.06.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Бракосочетание
Около 1945
Рождение ребёнка
19.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безматерных Иван Гаврилович
Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безматерных Иван Гаврилович
Микояновка (Октябрьский)
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
31.01.2005
Причина смерти: Illness
Похороны
Неизвестно