Корзников Василий Филиппович (Филимонович)
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: Корзников Филипп Гаврилович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1653
Сын: Корзников Василий Васильевич (Старший)
д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1666
Сын: Корзников Аничка Васильевич
д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1673
Сын: Корзников Артемий Васильевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1675
Сын: Корзников Василий Васильевич (Младший)
д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1680
Сын: Корзников Михей Васильевич
д. Выставка, а Пестерево тож
Смерть
Неизвестно