Корзников Василий Филиппович (Филимонович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзников Василий Филиппович (Филимонович)

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: Корзников Филипп Гаврилович

Мать: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1653

Сын: Корзников Василий Васильевич (Старший)

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1666

Сын: Корзников Аничка Васильевич

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1673

Сын: Корзников Артемий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1675

Сын: Корзников Василий Васильевич (Младший)

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1680

Сын: Корзников Михей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

д. Выставка, а Пестерево тож
Смерть
Неизвестно
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