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Волконский Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волконский Андрей Семёнович

Мать: не указана

Военная служба
1778
Унтер-офицер Преображенского полка
Военная служба
01.01.1790
Прапорщик
Военная служба
01.01.1793
Поручик
Рождение ребёнка
1793

Сын: Волконский Александр Александрович

Мать ребёнка: Волконская Анна Александровна

князь
Военная служба
16.04.1797
Капитан
Демобилизация
16.09.1797
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконская Анна Александровна

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