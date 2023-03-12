Волконский Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волконский Андрей Семёнович
Мать: не указана
Военная служба
1778
Унтер-офицер Преображенского полка
Военная служба
01.01.1790
Прапорщик
Военная служба
01.01.1793
Поручик
Рождение ребёнка
1793
Сын: Волконский Александр Александрович
Мать ребёнка: Волконская Анна Александровна
князь
Военная служба
16.04.1797
Капитан
Демобилизация
16.09.1797
Бракосочетание
Неизвестно