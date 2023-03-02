Никифорова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Никифоров Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Никифоров Гавриил Федорович
Ковригино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
26.12.1909
Дочь: Анисия Гавриловна
Отец ребёнка: Никифоров Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грознова Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Никифоров Гавриил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно