Никифорова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Никифоров Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Никифоров Гавриил Федорович

Ковригино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
26.12.1909

Дочь: Анисия Гавриловна

Отец ребёнка: Никифоров Гавриил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грознова Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Никифоров Гавриил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Гавриил Федорович

Смерть
Неизвестно
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