Надежда Петрова
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти01.06.1838 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Петр Федоров
Мать: Пелагея Данилова
Рождение ребёнка
15.02.1819 ст.
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-YFB?i=361&cc=1921824 родила кр. девка Надежда Петрова Восприемник: брат - Марк Петров
Смерть
01.06.1838 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-ZCJ?i=521&wc=Q866-NYZ%3A375541101%2C387359901%2C387379901%2C387394701&cc=1921824 от чахотки