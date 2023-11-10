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Надежда Петрова

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

01.06.1838 ст.

Пол

Женский

Отец

1754 г.р.

Мать

1758 г.р.

Дети

1819 г.р.

Добавил:

МР
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Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Петр Федоров

Мать: Пелагея Данилова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1819 ст.

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-YFB?i=361&cc=1921824 родила кр. девка Надежда Петрова Восприемник: брат - Марк Петров
Смерть
01.06.1838 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-ZCJ?i=521&wc=Q866-NYZ%3A375541101%2C387359901%2C387379901%2C387394701&cc=1921824 от чахотки
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