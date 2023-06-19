Сахабутдинъ Хуснутдиновъ
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Бибигалима Сахабутдинова
Мать ребёнка: Хакима
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Хакима
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Фахризиган Валиуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фахризиган Валиуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хакима
Смерть
Неизвестно