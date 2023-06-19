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Сахабутдинъ Хуснутдиновъ

Место рождения

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Акбердин Хуснутдинъ Рахимкуловъ

Мать: Шамвикая (Шамсиниса) Хасянова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Бибигалима Сахабутдинова

Мать ребёнка: Хакима

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гайнитдин Сахабутдинов

Мать ребёнка: Хакима

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гизитдин Сахабутдинов

Мать ребёнка: Фахризиган Валиуллина

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фахризиган Валиуллина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хакима

Смерть
Неизвестно