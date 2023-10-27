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Ходот Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Ходот Павел Карпович

Отец ребёнка: Ходот Карп Евсеевич

Авдеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Ходот Сидор Карпович

Отец ребёнка: Ходот Карп Евсеевич

Авдеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Ходот Василий Карпович

Отец ребёнка: Ходот Карп Евсеевич

Авдеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.06.1789

Дочь: Ходот Акилина Карповна

Отец ребёнка: Ходот Карп Евсеевич

Авдеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.06.1791

Дочь: Ходот Агрипина Карповна

Отец ребёнка: Ходот Карп Евсеевич

Авдеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ходот София Карповна

Отец ребёнка: Ходот Карп Евсеевич

Авдеевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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