Ходот Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Ходот Павел Карпович
Отец ребёнка: Ходот Карп Евсеевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Ходот Сидор Карпович
Отец ребёнка: Ходот Карп Евсеевич
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Ходот Карп Евсеевич
Рождение ребёнка
13.06.1789
Дочь: Ходот Акилина Карповна
Отец ребёнка: Ходот Карп Евсеевич
Рождение ребёнка
18.06.1791
Дочь: Ходот Агрипина Карповна
Отец ребёнка: Ходот Карп Евсеевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ходот София Карповна
Отец ребёнка: Ходот Карп Евсеевич
Смерть
Неизвестно