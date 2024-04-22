Мария Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Анисимова

Место рождения

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Между 1860 и 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.02.1884 ст.

Сын: Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Николаев

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.06.1887 ст.

Дочь: Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Николаев

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
31.01.1890 ст.

Сын: Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Николаев

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.12.1892 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Николаев

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Николаев

Смерть
Неизвестно
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