Мария Анисимова
Место рождения
Дата рожденияМежду 1860 и 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1869
Рождение ребёнка
15.02.1884 ст.
Сын: Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Николаев
Рождение ребёнка
02.06.1887 ст.
Дочь: Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Николаев
Рождение ребёнка
31.01.1890 ст.
Сын: Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Николаев
Рождение ребёнка
28.12.1892 ст.
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Николаев
Смерть
Неизвестно