Гирусова (Гирусова) Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Гирусов Александр Прокофьев
Отец ребёнка: Гирусов Прокофий Филиппов
Рождение ребёнка
11.10.1848
Отец ребёнка: Гирусов Прокофий Филиппов
Рождение ребёнка
15.09.1850
Дочь: Надежда Прокофьева
Отец ребёнка: Гирусов Прокофий Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гирусов Прокофий Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно