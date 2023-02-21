Гирусова (Гирусова) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирусова (Гирусова) Пелагея Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Гирусов Александр Прокофьев

Отец ребёнка: Гирусов Прокофий Филиппов

Рождение ребёнка
11.10.1848

Сын: Гирусов Лука Прокофьев

Отец ребёнка: Гирусов Прокофий Филиппов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1850

Дочь: Надежда Прокофьева

Отец ребёнка: Гирусов Прокофий Филиппов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирусов Илья Прокофьев

Отец ребёнка: Гирусов Прокофий Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гирусов Прокофий Филиппов

Смерть
Неизвестно
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