Вакер (Бейдингер) Ольга
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Бейдингер Иоганн
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1902
Дочь: Вакер Мелания
Отец ребёнка: Вакер Генрих
Рождение ребёнка
14.02.1904
Дочь: Мораст Паулина (Полина) Генриховна (Андреевна)
Отец ребёнка: Вакер Генрих
Рождение ребёнка
14.09.1905
Дочь: Вакер Хильда
Отец ребёнка: Вакер Генрих
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Шумахер Ольга
Отец ребёнка: Вакер Генрих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакер Роберт
Отец ребёнка: Вакер Генрих
Смерть
1952
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область