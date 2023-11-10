Вакер (Бейдингер) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакер (Бейдингер) Ольга

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Место рождения

Николаевка

Дата рождения

1882

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Бейдингер Иоганн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1902

Дочь: Вакер Мелания

Отец ребёнка: Вакер Генрих

Рождение ребёнка
14.02.1904

Дочь: Мораст Паулина (Полина) Генриховна (Андреевна)

Отец ребёнка: Вакер Генрих

Рождение ребёнка
14.09.1905

Дочь: Вакер Хильда

Отец ребёнка: Вакер Генрих

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Шумахер Ольга

Отец ребёнка: Вакер Генрих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакер Роберт

Отец ребёнка: Вакер Генрих

Смерть
1952
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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