Мораст (Вакер) Паулина (Полина) Генриховна (Андреевна)
Место рождения
Дата рождения14.02.1904
Дата смерти03.02.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1904
Отец: Вакер Генрих
Мать: Вакер Ольга
место рождения с. Неймонталь (ныне Переможное).
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Мораст Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
23.02.1932
Дочь: Горте Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Мораст Яков Яковлевич
в документах место рождения указано Запорожская обл. Б. Токмакский р-он с. Неймонталь (ныне Переможное).
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Алла Яковлевна
Отец ребёнка: Мораст Яков Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1951
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область