Мораст (Вакер) Паулина (Полина) Генриховна (Андреевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мораст (Вакер) Паулина (Полина) Генриховна (Андреевна)

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Место рождения

Переможное

Дата рождения

14.02.1904

Дата смерти

03.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1904

Отец: Вакер Генрих

Мать: Вакер Ольга

место рождения с. Неймонталь (ныне Переможное).
Рождение ребёнка
1927

Сын: Мораст Леонид Яковлевич

Отец ребёнка: Мораст Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
23.02.1932

Дочь: Горте Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Мораст Яков Яковлевич

в документах место рождения указано Запорожская обл. Б. Токмакский р-он с. Неймонталь (ныне Переможное).
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Алла Яковлевна

Отец ребёнка: Мораст Яков Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мораст Яков Яковлевич

Смерть
03.02.1951
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
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